Başakşehir'in genç futbolcusu Metin Emre Karaal imzayı attı

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerinin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.