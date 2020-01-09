09 Ocak 2020 Perşembe 23:19:26 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 23:20:13
Başakşehir'in genç futbolcusu Metin Emre Karaal imzayı attı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerinin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.
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