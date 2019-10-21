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21 Ekim 2019 Pazartesi 14:08:44 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 14:24:56

Başakşehir-Wolfsberger maçına Boşnak hakem atandı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger oynayacağı karşılaşmada Irfan Peljto düdük çalacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 19.55'te Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

 

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