Başakşehir Roma'yı yakacak! İşte muhtemel 11'imiz
MEDİPOL Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda Roma ile karşılaşacak.
MEDİPOL Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak olan karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Turuncu-Lacivertliler’de, UEFA kadrosuna bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei’ın yanı sıra, ligde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Martin Skrtel de forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'imiz: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clicy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, Robinho, Aleksic, Crivelli
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