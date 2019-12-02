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02 Aralık 2019 Pazartesi 13:19:36 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 13:22:16

Başakşehir resmen kalesine duvar ördü

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 gol yiyen Medipol Başakşehir, kalesine adeta duvar ördü.

Sezon başında takımın başına Okan Buruk'u getiren ve yenilenen kadrosuyla lige giriş yapan Başakşehir, istediği puanları alamayarak beklentilerin uzağında kalmıştı. Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2'şer yenilgi ve beraberlik ile sadece 1 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, söz konusu süreçten sonra yükselen bir grafik sergiledi. Transferlerin takım uyum sağlaması, Buruk'un da oyun planını oturtmasıyla birlikte İstanbul temsilcisi, son olarak dün oynanan Antalyaspor müsabakasından da 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde ikinciliğe yükseldi.

4 maçta 1 gol

Geride kalan sezonun ilk yarısını ağlarında 8 gol görerek kapatan ve bu alanda hem ligin hem de Avrupa'nın en iyi takımı olan Başakşehir, 2019-2020 sezonunun başlarında ise bu başarısından uzak bir görüntü sergilemişti. 9. haftaya kadar olan maçlarda 12 gol yiyen Buruk'un takımı, son 4 haftada adeta kalesine duvar ördü. Savunma hattında Skrtel, Epureanu, Ponck, Clichy ve Caiçara'nın başarısı, kalede Mert Günok'un kurtarışları sayesinde turuncu-lacivertli ekip, Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında yalnızca 1 gol yedi.

O tek gol de Fatih Terim Stadyumu'nda başkent temsilcisine karşı oynanan mücadelenin 87. dakikasında gelmişti.  (İHA)

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