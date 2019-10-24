24 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:01:00
Medipol Başakşehir-Wolfsberger CANLI ANLATIM
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında kendi sahasında Wolfsberger'i konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
WOLFSBERGER: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangb
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