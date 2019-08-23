Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Süper Toto Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçen hafta mağlup olan Başakşehir bu karşılaşmadan seyircisi önünde galip gelmek istiyor. Sarı-lacivertli takım Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen sporseverler Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili internet üzerinden araştırma yapıyor. Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Süper Toto Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçen hafta mağlup olan Başakşehir bu karşılaşmadan seyircisi önünde galip gelmek istiyor. Sarı-lacivertli takım Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen sporseverler Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili internet üzerinden araştırma yapıyor. Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fenerbahçe maçı 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü (yarın) oynanacak. Başakşehir Fenerbahçe maçında ilk düdük saat 21.45'te çalacak. Mücadele Başakşehir Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler Yönetecek.
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fenerbahçe maçı, TV kanallarında yayınlanmayacak. Başakşehir Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek.
Süper Lig'de ilk haftanın lideri Fenerbahçe, yakaladığı başarıyı sürdürerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İlk haftayı mağlubiyetle kapatan Başakşehir, güçlü rakibi karşısında galibiyet için savaşacak.
Merakla beklenen Başakşehir - Fenerbahçe maçının 11'leri de netleşmeye başladı. Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şöyle;
BAŞAKŞEHİR İLK 11 OYUNCULARI
MERT GÜNOK
CAICARA
PONCK
CHEDJOU
AZIZ BEHICH
AZUBUIKE
SONER AYDOĞDU
MOSSORO
ELIA
VISCA
DEMBA BA
FENERBAHÇE İLK 11 OYUNCULARI
ALTAY BAYINDIR
MURAT SAĞLAM
ZANKA
JAILSON
NABIL DIRAR
EMRE BELÖZOĞLU
OZAN TUFAN
DENİZ TÜRÜÇ
GARRY RODRIGUES
MAX KRUSE
VEDAT MURİÇ
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