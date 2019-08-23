Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Süper Toto Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçen hafta mağlup olan Başakşehir bu karşılaşmadan seyircisi önünde galip gelmek istiyor. Sarı-lacivertli takım Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen sporseverler Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili internet üzerinden araştırma yapıyor. Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fenerbahçe maçı 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü (yarın) oynanacak. Başakşehir Fenerbahçe maçında ilk düdük saat 21.45'te çalacak. Mücadele Başakşehir Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler Yönetecek.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fenerbahçe maçı, TV kanallarında yayınlanmayacak. Başakşehir Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek.

Süper Lig'de ilk haftanın lideri Fenerbahçe, yakaladığı başarıyı sürdürerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İlk haftayı mağlubiyetle kapatan Başakşehir, güçlü rakibi karşısında galibiyet için savaşacak.

Merakla beklenen Başakşehir - Fenerbahçe maçının 11'leri de netleşmeye başladı. Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şöyle;

BAŞAKŞEHİR İLK 11 OYUNCULARI

MERT GÜNOK

CAICARA

PONCK

CHEDJOU

AZIZ BEHICH

AZUBUIKE

SONER AYDOĞDU

MOSSORO

ELIA

VISCA

DEMBA BA



FENERBAHÇE İLK 11 OYUNCULARI

ALTAY BAYINDIR

MURAT SAĞLAM

ZANKA

JAILSON

NABIL DIRAR

EMRE BELÖZOĞLU

OZAN TUFAN

DENİZ TÜRÜÇ

GARRY RODRIGUES

MAX KRUSE

VEDAT MURİÇ