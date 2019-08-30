Başakşehir Daniel Aleksic'i renklerine kattı

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da tamamlayan Daniel Aleksic ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Yeni Malatyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 38 maça çıkan 28 yaşındaki Sırp futbolcu, 14 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.