Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu: Kendine kulüp bul

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Arda Turan için Barcelona defteri de tamamen kapandı.

Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 Haziran'ın da sona erecek olan Arda Turan'ın Başakşehir ile olan anlaşmasını feshetmesinin ardından Marca'da bir haber kaleme alan Ramiro Aldunate, "Barelona için sürpriz bir gelişme! Barcelona, Arda Turan'a kendine kulüp bul" dedi.

BARCELONA TEK İHTİMALİ DE ORTADAN KALDIRDI

Marca'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen Arda için Barcelona kapıları kapalı. Arda, futbol oynamaya devam etmek istiyorsa Barcelona'dan başka bir kulüp bulmak zorunda. Barcelonalı yetkililer de Arda opsiyonunu tamamen devre dışı bıraktı ve aldığımız bilgiler de yetkilililer, Arda'ya "kendine kulüp bul" yönünde bir talimat verdiği şeklinde oldu. Arda için Türkiye'de bir opsiyon var, o da Galatasaray ancak bu süreçte de bazı şartların oluşması gerekiyor"

Arda Turan için en yakın opsiyon Galatasaray olarak gösterilse de sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmeler ve mevcut durumda hiç de elverişli bir ortamın olmadığının ipuclarını veriyor. Transfere 'yaş' yüzünden karşı olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz'in asıl sıkıntısının ise kendisinden habersiz yapılan görüşmeler olduğu ve, "Bu kulübün başkanı benim" çıkışını yaptığı belirlendi

TARAFTARLAR TRANSFERE KARŞI

Yaşanan gelişmeler sosyal medyada da büyük ses getirmiş durumda. Tarafarların büyük bir bölümü Arda'nın transferine karşı çıkarken, Başkan Cengiz'den yana tutum sergiliyorlar.

SESSİZLİĞİNİ BOZMUYOR

G.Saray'da büyük bir karışıklığa neden olan Arda Turan konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu Başakşehir kampına da katılmadı. Terim ve Cengiz arasındaki gerilim ilk değil!.. Geçen sezonunun başında yapılamayan forvet takviyesi, devre arasında ise Ozan'ın satışı nedeniyle karşı karşı gelen ikilinin, bu sezon başında ise Falcao yüzünden ters düşmüştü.

(Sporx)