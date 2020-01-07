  • Bist 100
    112984
  • Dolar
    5,9755
  • Euro
    6,6680
  • Altın
    301,6640
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kıran-8 operasyonu kapsamında PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi Kıran-8 operasyonu kapsamında PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi
Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor
Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar
Hokeyci kuzenler ailenin öncüsü oldu Hokeyci kuzenler ailenin öncüsü oldu
Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar
Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'un sözleşmesini uzattı Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'un sözleşmesini uzattı
İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor
Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu: Kendine kulüp bul Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu: Kendine kulüp bul
Galatasaray Doğa Sigorta, Monaco deplasmanında Galatasaray Doğa Sigorta, Monaco deplasmanında
Almanya, Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e taşıyacağını duyurdu Almanya, Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e taşıyacağını duyurdu
Babil ne zaman başlıyor? Babil konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Babil ne zaman başlıyor? Babil konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Ayşe'nin arkadaşı: Damar yolunu açık gördüm, 'Özgür propofol yaptı' dedi Ayşe'nin arkadaşı: Damar yolunu açık gördüm, 'Özgür propofol yaptı' dedi
Okuldan kalan zamanlarında ihtiyacı olanların yardımına koşuyor Okuldan kalan zamanlarında ihtiyacı olanların yardımına koşuyor
Piyasalar, İran'ın ABD'ye tepkisini beklerken petrol fiyatları azaldı Piyasalar, İran'ın ABD'ye tepkisini beklerken petrol fiyatları azaldı
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik durdu Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik durdu
İkinci elde yeni satış sistemi nasıl olacak? İkinci elde yeni satış sistemi nasıl olacak?
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik durdu Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik durdu
Galatasaray'ın kadrosuna katamadığı Samatta için 4 kulüp devrede Galatasaray'ın kadrosuna katamadığı Samatta için 4 kulüp devrede
Gaziantep'te eşini çocuğunun yanında tekme tokat döven kişi tahliye edildi Gaziantep'te eşini çocuğunun yanında tekme tokat döven kişi tahliye edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde sel suları şelaleye döndü Mersin'in Tarsus ilçesinde sel suları şelaleye döndü
TSK Subay alımı 2020 şartları neler? 2020 TSK alım başvuruları ne zaman? TSK Subay alımı 2020 şartları neler? 2020 TSK alım başvuruları ne zaman?
ABD-Irak gerilimine Çin de mi dahil oluyor? ABD-Irak gerilimine Çin de mi dahil oluyor?
ABD uyruklu 1 yabancı terörist sınır dışı edildi ABD uyruklu 1 yabancı terörist sınır dışı edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ocak 2020 Salı 16:02:18 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 16:03:38

Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu: Kendine kulüp bul

Barcelona, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın yeniden Camp Nou'ya dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Arda Turan için Barcelona defteri de tamamen kapandı.

Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 Haziran'ın da sona erecek olan Arda Turan'ın Başakşehir ile olan anlaşmasını feshetmesinin ardından Marca'da bir haber kaleme alan Ramiro Aldunate, "Barelona için sürpriz bir gelişme! Barcelona, Arda Turan'a kendine kulüp bul" dedi.

BARCELONA TEK İHTİMALİ DE ORTADAN KALDIRDI

Marca'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen Arda için Barcelona kapıları kapalı. Arda, futbol oynamaya devam etmek istiyorsa Barcelona'dan başka bir kulüp bulmak zorunda. Barcelonalı yetkililer de Arda opsiyonunu tamamen devre dışı bıraktı ve aldığımız bilgiler de yetkilililer, Arda'ya "kendine kulüp bul" yönünde bir talimat verdiği şeklinde oldu. Arda için Türkiye'de bir opsiyon var, o da Galatasaray ancak bu süreçte de bazı şartların oluşması gerekiyor"

Arda Turan için en yakın opsiyon Galatasaray olarak gösterilse de sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmeler ve mevcut durumda hiç de elverişli bir ortamın olmadığının ipuclarını veriyor. Transfere 'yaş' yüzünden karşı olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz'in asıl sıkıntısının ise kendisinden habersiz yapılan görüşmeler olduğu ve, "Bu kulübün başkanı benim" çıkışını yaptığı belirlendi

TARAFTARLAR TRANSFERE KARŞI

Yaşanan gelişmeler sosyal medyada da büyük ses getirmiş durumda. Tarafarların büyük bir bölümü Arda'nın transferine karşı çıkarken, Başkan Cengiz'den yana tutum sergiliyorlar.

SESSİZLİĞİNİ BOZMUYOR

G.Saray'da büyük bir karışıklığa neden olan Arda Turan konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu Başakşehir kampına da katılmadı. Terim ve Cengiz arasındaki gerilim ilk değil!.. Geçen sezonunun başında yapılamayan forvet takviyesi, devre arasında ise Ozan'ın satışı nedeniyle karşı karşı gelen ikilinin, bu sezon başında ise Falcao yüzünden ters düşmüştü.

(Sporx)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ