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09 Kasım 2019 Cumartesi 14:48:27 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:54:32

Barcelona'dan Trabzonspor'a teşekkür mektubu

Barcelona Kulübü Başkanı Floreta, kendisi, yöneticiler ve futbolculara keşan motifli Trabzonspor forması hediye eden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür mektubu gönderdi.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür mektubu gönderdi.

Ağaoğlu, Trabzonspor'un 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda giydiği keşan motifli formanın tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, eşi dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ve çocuklarına, ayrıca Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta ve yöneticilerle, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Antoine Griezzman, Arturo Vidal, Ivan Rakitic dahil tüm futbolcularına isimlerinin yazılı olduğu bu formadan yolladı.

Formalar, Türkiye'nin Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat aracılığıyla İspanyol kulübünün yöneticilerine teslim edildi. Kalafat ayrıca Ağaoğlu'nun, Floreta ve Pigue'ye hitaben yazdığı mektupları da ilgililere ulaştırdı.

Ağaoğlu, Floreta'ya hitaben yazdığı mektupta, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün yeni sezon forması için hazırladığımız tanıtım filmine gösterdiğiniz ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yaptığınız paylaşım ile gördük ki yalnızca bordo-mavi renklere duyduğumuz sevgi değil, aynı zamanda futbolun evrensel güzelliğine duyduğumuz inanç da ortaktır. Trabzonspor Kulübü olarak bizlerin en büyük temennisi, sınırları aşan futbol tutkusu sayesinde kulüpler arasında, futbolcular arasında ve belki de en değerlisi, taraftarlar yani halklar arasında dostluklar kurulmasıdır. Umut ediyorum ki forma tanıtım filmimiz iki kulüp arasındaki dostluğun pekişmesine de vesile olacaktır. Sizlere ve takımınıza başarılar diler, saygılarımı sunarım."

Başkan Ağaoğlu, Pigue'ye gönderdiği mektupta ise "Trabzonspor Kulübü olarak futbol üzerinden bu kültür köprüsünün kurulmasına katkı sağladığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verdi.

İspanya temsilcisi Barcelona'nın ilgilileri, Trabzonspor'un bu jestine karşılık Kalafat'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Trabzonspor Kulübüne resmi yazıyla teşekkürlerini sundu.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta tarafından, Trabzonspor Kulübü Başkan Ahmet Ağaoğlu'na hitaben yazılan teşekkür mektubunda, "Yönetim kurulu ve A takım oyuncuları adına göndermiş olduğunuz formalardan dolayı teşekkür ediyorum. İlerisi için en iyi dileklerimle. Saygılar." ifadeleri kullanıldı.

Keşan motifli forma reklamı izlenme rekoru kırdı

Trabzonspor'un bu sezon giydiği keşan motifli formanın tanıtım filmini Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, alkış emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Trabzonspor Kulübü, Pique'ye teşekkür ederek kendisine forma göndereceğini açıklamıştı. Pique de bu jeste Türkçe "Teşekkür ederim." karşılığını vermiş, Barcelona Kulübü ise iki paylaşımı da etiketleyerek "Bordo-mavililerin kardeşliği" ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımlarla birlikte Trabzonspor'un, geleneksel dokuma bezi "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni sezon forma reklamı izlenme rekoru kırmıştı.

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