Barcelona'da Neymar transferi askıya alındı

PSG'den ayrılması gündemde olan ve eski takımı Barcelona'ya gideceği idda edilen Neymar hakkında, Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner açıklamalarda bulundu.

Neymar'ın PSG'de mutlu olmadığını bildiğini söyleyen Cardoner, "Neymar? O takımı ile mutlu değil ama bu durumun Paris'te çözülmesi gerekiyor. Bugün, şu için onun Barcelona'ya katılması mümkün değil. Eğer bir gün Neymar konusu açılırsa, bununla ilgili konuşuruz." dedi.

Neymar'ın PSG'nin sezon öncesi kampına geç katılmasının ardından transfer iddaları daha da güçlenmiş fakat Barcelona Fransız yıldız Antoine Griezmann'ı kadrosuna katarak, Neymar'ın Barcelona'ya transfer olma ihtimalini azaltmıştı.

(Sporx)