Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

İspanyol ekibi Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunarak teşekkür etti.

Barcelona Kulübü de Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine." ifadesini kullandı.

🇹🇷 From one blaugrana club to another. 🤜🤛 @Trabzonspor https://t.co/4ls69W2WR4