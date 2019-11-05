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05 Kasım 2019 Salı 23:13:09 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 23:14:09

Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi’nde 20:55 seansında oynanan maçlarda Barcelona sahasında Slavia Prag ile 0-0 berabere kalırken RB Leipzig deplasmanda Zenit’i 2-0’la geçti.

BARCELONA-SLAVIA PRAG

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta mücadelesinde Barcelona, evinde Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadele başladığı gibi, 0-0 sona erdi.

Karşılaşma boyunca Slavia Prag defansını geçmekte zorlanan Barcelona, rakip kaleyi 14 kez yoklarken, bulduğu 6 isabette kaleci Kolar'ı geçmeyi başaramadı. Katalan ekibinin 59. dakikada ağları bulan topu da, öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Bu sonucun ardından Barcelona grupta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puana yükseldi. Slavia Prag ise Inter deplasmanının ardından Barcelona deplasmanından da beraberlikle ayrılarak 2 puana yükseldi.

Grubun 5. haftasında Barcelona evinde Dortmund'u konuk edecek, Slavia Prag ise evinde Inter ile karşılaşacak.

ZENIT-RB LEIPZIG

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Rusya temsilcisi Zenit, Almanya ekibi EB Leipzig'i konuk etti. Gazprom Arena'da oynanan karşılaşma, RB Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada Diego Demme ve 63. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.

Grupta üst üste ikinci galibiyetini alan Leipzig, puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Zenit ise 4 puanda kaldı ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.

G Grubu'nda 5. maçlar, 27 Kasım Çarşamba günü Leipzig - Benfica ve Zenit - Lyon arasında oynanacak.

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