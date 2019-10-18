Barcelona - Real Madrid derbisine erteleme kararı

İspanya futbolunun gündeminde El Clasico'nun ertelenmesi var. Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek dev mücadele ileri bir tarihe alındı.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, güvenlik amacıyla maçın ertelendiğini resmen duyururken maçın oynanacağı tarihle ilgili iki takımın en geç Pazartesi gününe kadar karar vermesi gerekiyor.

Tarafların ortak karar alamaması durumunda ise maçın tarihini federasyon belirleyecek.

El Clasico neden ertelendi?

Bir süre önce Barcelona başta olmak üzere tüm Katalonya'da başlayan sokak gösterileri devam ederken El Clasico'nun da bu nedenle ertelenmesi gündeme gelmişti.

El Clasico ne zaman oynanacak?

Real Madrid, ilk olarak fikstürde değişiklik talep ederken ligin ilk yarısındaki maçın Madrid'de, ikinci yarısındaki maçın ise Barcelona'da oynanmasını gündeme getirdi ancak Katalanlardan ret yanıtı geldi. Ardından taraflar maçın tarihi için 18 Aralık'ta karar kıldı ancak bu kez de La Liga yönetimi karşı çıktı.

La Liga yönetimi, hafta içi olması nedeniyle 18 Aralık'ı reddetti. Ayrıca aynı gün Kral Kupası maçlarının oynanacak olması da gerekçe olarak gösterildi.

İspanyol basınına göre El Clasico için son olarak 7 Aralık tarihi gündeme geldi. Bu tarihe herhangi bir itiraz gelmezken aynı hafta oynanacak olan önceden belirlenmiş maçların yeniden planlanması gerekiyor. Henüz resmiyet kazanmasa da Barcelona - Real Madrid maçının 7 Aralık Cumartesi günü oynanmasına sıcak bakılıyor.

Maçın yeni tarihiyle ilgili nihai karar en geç Pazartesi gününe kadar verilecek ve kamuoyuna duyurulacak.