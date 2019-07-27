'Banega bize güç katar'

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’IN Brezilyalı oyuncusu Mariano, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Üst üste üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini belirten Sambacı, “2 senedir şampiyon olan bir takım var. Galatasaray formasıyla mücadele ediyorsanız zaten şampiyonluktan başka bir hedef olamaz. Şimdi üçüncü sene de hedefimiz yine aynı olacak. 23.şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

AVRUPA’DA GENİŞ KADRO ŞART

■ YENİ gelen transferlerle takımın daha da güçlendiğini belirten Mariano, “Büyük takımların her geçen sene daha da güçlenmeleri çok normal. O yüzden de yapılan transferler var. Mutlaka aramıza yeni arkadaşlarımız da katılabilir. Avrupa'da da mücadele edeceğimiz için böyle geniş bir kadro kurmamız gerekiyor. Ancak, genel olarak hem bizim hem de rakiplerimizin yaptığı transferler ligin kalitesi anlamında da mutlaka daha iyi olacaktır” diye konuştu.

ÇOK YAKIN ARKADAŞIM

■ SEVİLLA’DAN eski takım arkadaşı olan Ever Banega’nın Galatasaray’ın transfer listesinde olmasını da değerlendiren Brezilyalı oyuncu, “Banega çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer Galatasaray'a gelirse

bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bize kesinlikle güç katar” şeklinde konuştu. Mariano, İspanya’dan veya

Brezilya’dan her hangi bir teklif almadığını da sözlerine ekledi ve G.Saray’da kalacağını söyledi