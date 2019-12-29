Balotelli’yle sıcak temas

GÜNEŞ

■ Siyah-Beyazlılar öncelikli olarak forvet sorununa eğiliyor. Bu bölge için Balotelli’yi kadrosuna katmak isteyen Kartal, bütçenin elvermesi halinde orta sahaya da takviye yapılacak. İtalya’da Balotelli’nin temsilcileriyle bir araya gelen yönetici Erdal Torunoğulları, görüşmelerini sürdürüyor. İtalya’da yaşadığı ırkçılık nedeniyle takımından ayrılmayı planlayan golcü futbolcu, sözleşmesi gereği istediği zaman bonservisini alabilecek. Yıldız isme 6 ay kiralık forma giymesi için 1.2 milyon euro teklif edildi.