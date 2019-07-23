23 Temmuz 2019 Salı 09:12:53 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 09:34:12
Balotelli bombası! Beşiktaş transferde büyük oynuyor...
Beşiktaş, Fiorentina ile görüşmelerini sonuçlandıramayan Mario Balotelli ve Girona’dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki golcü Doumbia’yı gündeme aldı.
Güven Yalçın’ı kanatta oynatacak Abdullah Avcı, Burak dışında bir merkez forvetin daha kadroda olmasını istedi. Balo ve Doumbia’da pusu kuruldu.
(Akşam)
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