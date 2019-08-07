Balıkesirspor: Transfer yasağımızın kalktığı şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada transfer yasağının kalkmasıyla ilgili olarak çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sosyal medyada transfer yasağımızın kalktığı şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. TFF, UÇK dosyaları, alacaklı olan futbolcu ve teknik adamlar ile FIFA nezdindeki dosyamızın güncel durumu ile ilgili görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Transfer yasağının kalkması ve transfer tahtasının açılması halinde konu, ivedilikle kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bunum dışında resmî sitemiz dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz.” (İHA)