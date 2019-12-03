Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti

  • Bist 100
    108710
  • Dolar
    5,7391
  • Euro
    6,3590
  • Altın
    271,2930
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
SunExpress'ten Antalya için rekor koltuk artırımı SunExpress'ten Antalya için rekor koltuk artırımı
Yıl sonu enflasyonu yüzde 12'lik tahminlerin altında kalabilir Yıl sonu enflasyonu yüzde 12'lik tahminlerin altında kalabilir
BMD'den 'efsane indirim' açıklaması BMD'den 'efsane indirim' açıklaması
Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaştı Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaştı
Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi!
Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak
Bakan açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğiz Bakan açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğiz
4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Yetkililerden halâ ses seda yok Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Yetkililerden halâ ses seda yok
Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı
Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında? Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında?
Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular
Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı
Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti
Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor 'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli?
"İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti "İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
HIV'de 'dışlanma' teşhis ve tedaviyi engelliyor HIV'de 'dışlanma' teşhis ve tedaviyi engelliyor
Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 15:04:42 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 15:12:14

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, yönetim kuruluna istifasını sundu. Tandoğan, "Hala bu şehrin dinamikleri sizlere destek vermiyorsa bizlerin de daha fazla kalmasını gerektiren bir durum olmadığını anlattık" diyerek istifasının nedenini de açıkladı.

Balıkesirspor istifa şoku ile sarsıldı. Dün oynadığı maçta Hatayspor'a tek golle boyun eğen Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak istifasını duyurdu. Tandoğan, açıklamasında "Değerli Balıkesirspor camiası, bugün itibarı ile başkanımızla ve yöneticilerimizle yaptığımız konuşma sonrası kendilerine ayrılma kararımı ilettim. Kendilerinin şaşkınlık içinde bizlerden çok memnun olduklarını söyleseler de hatta sözleşmemizi uzatmak istediklerini iletseler de bizlerin sezon başından bu yana yaşanılan tüm sıkıntıların olduğu bu ortamda hala bu şehrin dinamikleri sizlere destek vermiyorlarsa bizlerin de daha fazla kalmasını gerektiren bir durum olmadığını anlattık. Bu ayrılık hepimizi ağlatsa da çok üzülerek sizlerle vedalaşıyoruz. Emekleri için tüm yöneticilerimize ve oyuncularıma teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bir teşekkür de taraftarlarımıza. Bize tek bir kötü söz söylenmedi ve sahiplenildik. Biz Balıkesir'i çok sevdik hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi. (İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ