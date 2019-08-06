Bakayoko harekatı

GÜNEŞ

■ FERNANDO Reges’in Sevilla’ya satılmasının ardından ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın listesine yeni bir isim daha girdi; Tiemoue Bakayoko… Chelsea forması giyen 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, İngiltere’ye geçtiğimiz günlerde çıkarma yaptı. Jean Michael Seri transferinde olduğu gibi Bakayoko’yu da bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak isteyen Cim Bom’un 1.5 milyon euroluk kiralama teklifi ise Chelsea tarafından reddedildi.

BAYRAMDAN SONRA BİR DAHA

■ BAKAYOKO’YU renklerine bağlamakta ısrarcı olan Sarı-Kırmızılılar, İngiltere’ye Kurban Bayramı’ndan sonra bir kez daha çıkarma yapacak. Oyuncuyu kiralamak için tüm kozlarını masaya yatıracak olan Galatasaray’ın Kurban Bayramı sonrasında yeniden harekete geçecek olmasının sebebi ise İngiltere’de 9 Ağustos Cuma günü transfer sezonunun kapanacak olması… Oyuncuyu isteyen İngiliz ekipleri, bu tarihe kadar transferi bitiremezse Cim Bom atağa kalkacak.

MİLAN’DA DA TUTMADI

■ CHELSEA Menajeri Frank Lampard’ın yeni sezon planlamasında yer almayan Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı Galatasaray’a sıcak baktığı gelen haberler arasında… 2017 yılında 40 milyon euroya Monaco’dan Chelsea’ye transfer olan Bakayoko, İngiltere’de beklentileri karşılayamayınca geçen sezon İtalyan devi Milan’a kiralanmıştı. Fransız oyuncu Milan’da da istenilen performansı ortaya koyamadı ve sezon sonunda Chelsea’ye geri döndü.