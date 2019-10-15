Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'ya sert tepki

Spor Bakanı Kasapoğlu, UEFA'nın Almanya ve Fransa'nın başvurusuyla başlattığı 'asker selamı' soruşturması hakkında sitem dolu ifadeler kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz." dedi.



Kasapoğlu, "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.