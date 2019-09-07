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07 Eylül 2019 Cumartesi 13:32:39 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:34:24

Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda antrenör Ahmet İlker Akın'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Milli takım antrenörü Ahmet İlker Akın'ı telefonla arayarak Milli sporcularımızı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, bugün TSİ 15.30'da Büyük Britanya ile oynanacak yarı final karşılaşması öncesinde '12 Cesur Yürek'e başarılar diledi.

Şampiyonada yarı finale kalma başarısı gösteren ve bu dereceyle Tokyo 2020 vizesi alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, üst üste 3. kez Paralimpik Oyunlar'da mücadele edecek. (DHA)

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