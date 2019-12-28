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28 Aralık 2019 Cumartesi 10:19:21 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 10:21:10

Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon sporculara büyük müjde

Olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunları ile Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3’e giren milli sporcular, sınavsız ve sözleşmeli personel olarak bakanlık bünyesinde istihdam edilecek.

SÖZLEŞMELİ personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye giren sporcular, sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olabilecek. Olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında yer alan spor branşlarında en az 15 kez milli formayı giyenler ya da son 5 yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapanlar da sözleşmeli personel olarak atanabilecek.

DEĞİŞİKLİK İSTEYEBİLECEKLER

Mevcut sözleşmeli personel de 10 iş günü içinde başvurmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel statüsüne geçebilecek. Düzenlemeye göre eş durumundan, zorunlu sağlık sebebi, can güvenliği nedeniyle ya da şehit eşi olması halinde kurum içi yer değişikliği isteyebilecek. Ayrıca ‘Gençlik çalışanı’ statüsünde olan kişiler de 4/B maddesi kapsamına alınacak.

(Akşam)

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