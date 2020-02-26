Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu özel sporcu Fatma Damla Altın'a tebrik

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen şampiyonada pentatlon branşında altın madalya alan özel sporcu Fatma Damla Altın ve 400 metrede bronz madalya alan Sevim Demircan ile üç adım atlamada dünya üçüncüsü olan Edanur Akın için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcular pentatlon dalında ülkemizi temsil eden ve bu kategoride Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Fatma Damla Altın ile bronz madalya kazanan Sevim Demircan ve Edanur Akın'ı yürekten kutlarım. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, aynı organizasyonda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZ İÇİN

Dünya şampiyonluğuna ulaşan Fatma Damla Altın, "Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Federasyon Başkanı Birol Aydın bize tüm imkanları sağladı, antrenörüm Aytunç Göz ise her zaman yanımızda oldu ve bizi mükemmel şekilde hazırladı. Çok mutluyum, altın madalyamı ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimiz ile şehitlerimize armağan ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Sevim Demircan 400 metrede dünya 3'üncüsü olurken, Edanur Akın ise üç adım atlamada dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

AA