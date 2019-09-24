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24 Eylül 2019 Salı 19:13:17 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 19:14:41

Bakan Kasapoğlu'dan Tokyo 2020 sürecinde kritik toplantı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde cimnastik, güreş, judo, okçuluk, tekvando ile atıcılık ve avcılık federasyon başkanları ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde cimnastik, güreş, judo, okçuluk, tekvando ile atıcılık ve avcılık federasyon başkanları ile bir araya gelerek teknik, idari ve mali konularda bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 sürecinde altı federasyonun başkanı ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Bakanlık olarak milli sporcuların Tokyo 2020 sürecine en iyi şekilde hazırlanmaları adına topyekun şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu,  sporcuların antrenman ve müsabakalardaki performanslarını yakından takip ettiğini belirtti.

Olimpiyatlara bir yıldan az bir süre kaldığını ve bu kritik sürecin koordinasyonunun sağlanması adına federasyon başkanlarıyla sık sık iletişimde olduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bakanlık olarak federasyonlarımıza her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı sporcularımızın gelişimi ve başarısı için seferber etmiş durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve yakın ilgisi bu önemli süreçte hepimiz için büyük bir önem arz ediyor” dedi.

Federasyon başkanlarına Tokyo 2020 sürecinde sporcuların her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında talimat veren Bakan Kasapoğlu, başkanların kota müsabakaları öncesi ve sonrasında antrenör ve teknik ekiple de sık sık bir araya gelmesini istedi.

Toplantıda federasyon başkanlarının görüş ve taleplerini dinleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 yolunda titizlikle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, milli sporculara bu kritik süreçte güveninin tam olduğunu da sözlerine ekledi.

(İHA)

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