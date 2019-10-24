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24 Ekim 2019 Perşembe 15:52:14 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:54:05

Bakan Kasapoğlu: Sporu tabana yaymada ihtiyacımız olan anne baba ve öğretmenleri de dahil etmek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporu tabana yaymada en çok ihtiyacımız olan da çocuklarımızın rol model olarak gördükleri anne babalarını, öğretmenlerini bu sürece dahil edebilmek. Öğretmenler turnuvası bu yönüyle çok kıymetli bir vesile" dedi.

Öğretmenlerin dört spor branşında mücadele ettiği Türkiye Öğretmenler Kupası'nın, Ankara'da Meyra Palace'de düzenlenen tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı  Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, federasyon başkanları, bakanlık yetkilileri yöneticiler, öğretmen sporcular katıldı.

Kasapoğlu, MEB'in öğrencileri geleceğe hazırlayan öğretmenlerle birlikte önemli bir kitleye sahip olduğunu belirterek, "MEB'in gerçekleştireceği her projede onlarla olmak bizim için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Her türlü iş birliği ayrı bir kilometre taşı." ifadelerini kullandı.

Sporda kadın-erkek ayrımının olmadığını, sporun engel tanımadığını vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Herkesi sporla buluşturma gayemiz var. Bildiğiniz gibi, Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak için topyekun bir spor seferberliği başlattık. Hassasiyetle yürüttüğümüz ve toplumun her kesiminin katılımını çok önemsediğimiz bu süreçte, öğretmenlerimizin sporcu olarak bizzat sahada varlık göstermelerini çok kıymetli buluyoruz. Çünkü öğrencilerimiz, öğretmenlerini birer rol model olarak görüyorlar. Sporu tabana yaymada en çok ihtiyacımız olan da çocuklarımızın rol model olarak gördükleri anne babalarını, öğretmenlerini bu sürece dahil edebilmek. İşte öğretmenler turnuvası bu yönüyle bizim için çok kıymetli bir vesile."

"Sağlıklı toplum ideali"

Bakan Kasapoğlu, toplumun her kesimini sporla buluşturmayı, bu vesileyle de sağlıklı bir toplum idealine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Öğretmenler Kupası'nı, Bakanlığın bütün imkanlarıyla desteklediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Öğretmenler odasındaki o birlik ruhunun, sinerjinin spor sahalarına taşınacağı bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye talip olduk. Bu sebeple hem merkez teşkilatı hem taşra teşkilatımızla organizasyonun içindeyiz. İllerde görevli tertip kurullarımızla, federasyon temsilcilerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Malzememizle, tesislerimizle, insan kaynağımızla, bütün imkanlarımızla burada olmaktan, bu işin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Turnuva 4 dalda yapılıyor

Turnuvaya resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler katılıyor. 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile spor federasyonlarının iş birliğinde hazırlanan turnuvada öğretmenler, salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında yarışıyor.

Organizasyonda başlayan il birinciliği müsabakaları 30 Ekim'de sona erecek ve sonuçlar 31 Ekim'de açıklanacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz 1, Karadeniz 2, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere, 8 bölgedeki bölge birinciliği müsabakaları, 4-12 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar 13 Kasım'da duyurulacak.

Her bölgenin birinci takımı, "Öğretmenler Günü" haftasında Ankara'da şampiyonluk için ter dökecek.

(AA)

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