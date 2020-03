Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama zamanı Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile ortaya çıkacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber'in canlı yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen liglerin başta Süper Lig olmak üzere ne zaman başlayacağına ilişkin soru üzerine Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Her şeyin başı sağlık. İçinde bulunduğumuz süreç tüm dünya açısından önemli. Dünya açısından kritik olduğu gibi ülkemiz açından da son derece mühim. Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızla, Bilim Kurulumuzla tüm kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla halkımızla hakikaten çok güçlü bir şekilde yönetildiği de muhakkak. Bu manada pek şeye ara verildiği gibi spor müsabakaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar, olimpiyatların ertelenmesi UEFA'nın kararları, bu bağlamda tabii ki Türkiye'de futbol, basketbol, hentbol, voleybolda liglerin ertelenmesi söz konusu oldu. Türkiye bu manada her çeşidiyle liglerin seyircisiz oynanmasından liglerin ertelenmesine vaka sayısına göre en erken önlem alan ülkelerden bir tanesi."

Bakan Kasapoğlu, "O yüzden diyoruz ki, her şeyin başı sağlık. Sağlık şartları, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımız, onların bu noktadaki görüşleri ve bu anlamdaki çalışmalar çerçevesinde inşallah liglerin de her branşıyla oynanacağı, seyirciyle sporcuların buluşacağı günler de gelecektir, buna inanıyoruz. İnşallah şu süreci hep birlikte güçlü bir şekilde atlatalım." ifadelerini kullandı.

Liglerin yeniden başlaması halinde seyircili mi, seyircisiz mi olacağı, nasıl bir yol izleneceğine yönelik soru üzerine Bakan Kasapoğlu, "Burada en önemli konu Bilim Kurulu'nun bu konudaki çalışmaları, yönlendirmeleri ve sağlıkla ilgili gereklilik durumları, bunlara göre mutlaka en sağlıklı karar alınacaktır." şeklinde konuştu.

"(Play-off) Henüz tartışılan bir konu değil"



"Spor müsabakalarının iki ya da üç ay daha yapılamayacak olması durumunda Süper Lig'in son puan durumuna göre tescili ya da iptali söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine de Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm konular durumun gidişi, dünyadaki uygulamalar, UEFA açıklamaları.. Bu anlamda gerçekten kapsamlı gereken ne varsa bunun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Maksat açıkçası önce bu sürecin en güçlü en sağlıklı bir şekilde atlatılması, tekrar millet olarak dünya olarak sağlıklı günlere herkesin birbiriyle en güzel şekliyle buluşabildiği, konuşabildiği ve müsabakaların, organizasyonların gerçekleştirilebildiği günlere dönmek. İnşallah o günlere döndüğümüz de bunların her birinin en güzel şekilde aşılacağına inanıyoruz."

Bakan Kasapoğlu, "Ligin başlaması halinde play-off tartışıldı mı, senaryolar arasında yer alan unsur mu?" sorusu üzerine ise "Henüz tartışılan bir konu değil. Özellikle altını çizmek istiyorum her şeyin başı sağlık. Sağlık önceliğimizi hiçbir kitlenin ben gözardı edeceğini düşünmüyorum. Bu manada da spor camiamıza teşekkür ediyorum. Sporcularımıza, spor yöneticilerimize bu konudaki duyarlılıkları, hassasiyetleri ve bu çerçevedeki Sağlık Bakanlığımıza, Bilim Kurulumuza yönelik güvenleri nedeniyle. İnşallah bugünleri aşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Sporun rekabetle güzel olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Spor taraftarıyla, seyircisiyle centilmenlik anlayışıyla güzel. İnşallah bugünlere en güçlü şekilde döneceğiz. İddiamız sporda her alanda sadece bir branşta değil; ülkemizin biliyorsunuz çok ciddi bir yükselişi var, voleybolcularımızı gördük. Bireysel anlamda sporcularımız gördük, olimpiyatlara yönelik çok ciddi hazırlıklarımız söz konusu ve inşallah bu süreci spor açısından da irtifa kaybetmeden daha güçlü bir şekilde yöneteceğiz. Buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gelecek yıl milli takımın iddiasını en güzel şekilde oraya koyacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yine basketbolda, voleybolda her alanda sporcularımızın iddiasını sürdürmeye yönelik en ciddi desteklerimiz, devlet ve bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi devam edecek. Ülkemizin sporda geldiği nokta hepimizin malumu özellikle son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hakikaten mükemmel tesisleriyle, sporculara verilen ciddi desteklerle çok güzel aşamalara geldi. Gerek olimpiyatlarda 2021'de gerek diğer ulusal, uluslararası müsabakalarda sporcularımız şanlı bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmaya devam edecekler. Yine taraftarıyla, seyircisiyle, teknik adamıyla spor severiyle buluşmaya kucaklaşmaya devam edeceğiz, ben buna inanıyorum."

Spor camiasında koronavirüsten etkilenenler



Toplumun her kesiminden olduğu gibi spor camiasından da koronavirüs salgınından etkilenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp yöneticisi Abdurrahim Albayrak, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer spor adamlarının sağlık durumlarını takip ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Fatih hocayla görüştüm, Abdurrahim Beyle, Göksel Beyle her biriyle görüştüm, takip ediyoruz. İnşallah her biri de en güçlü şekilde döneceklerdir. Sağlık durumlarının her geçen gün iyiye gittiğini de takip ediyoruz." dedi.

Kasapoğlu, "Gerçekten önemli bir süreç 'evde kal' kampanyası bu anlamda spor camiamızın da güçlü bir şekilde destek verdiği bir kampanya. Sporcularımızın topluma örnek olma durumu söz konusu. Bu süreci inşallah sporcusuyla, siyasetçisiyle, genciyle, büyükleriyle tüm toplum olarak dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koyarak atlatacağız, bunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Gönüllü gençlerin bu süreçte yaşlılar için yürüttüğü çalışmalara da değinen Bakan Kasapoğlu, "Büyüklerimize destek olmak, kimi kimsesi olmayan büyüklerimizin elinden tutmak bu manada onların bu zor süreci atlatmasına katkıda bulunmak adına gönüllü gençlerimizle yaptığımız çalışmalar var. Bu manada gönüllü gençlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında büyüklerimize destek olma adına güzel çalışmalar var. Milletimizin her bir ferdi gerçekten ne kadar asil bir ecdadın torunları olduğumuzu ve ne kadar kutlu bir emanete sahip olduğumuzu bizlere tekrar gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kulüplerin maddi açıdan da olumsuz etkilenmesi dolayısıyla spor kulüplerine yönelik devletin desteklerine ilişkin de Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak özellikle stadyumlar, salonlar ve bu çerçevede kullanılmayan ticari üniteler, kiracılar olmak üzere onların kiralarıyla ilgili bir takım düzenlemelere gittik. Onlardan kira alınmaması, alınmayan dönemlerin önümüzdeki süreçte uzatılarak devam ettirilmesi adına sporu, sporcuyu kulüpleri koruma onları bu konuda destekleme adına çalışmalarımız var. Özellikle devlet olarak hakikaten federasyonlarıyla kulüpleriyle çok ciddi anlamda destekleri ortaya koymuş devletiz. Bunda da hükümetimizin vizyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın spora sporcuya olan desteği, onlara özel ilgisi çok önemli bir yer tutuyor. Bugüne kadar olduğu gibi sporumuzu daha yükseklere taşıma hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerimize sporcu potansiyelimize güveniyoruz"



Gençlere güvendiğini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İthal eden değil üreten bir spor anlayışıyla bu anlamda gençlerimize, sporcu potansiyelimize güveniyoruz. Bizim insanımız, bizim çocuklarımız, gençlerimiz, hakikaten çok yetenekli çok başarılı olma potansiyeli yüksek gençler. Onların potansiyellerini ortaya çıkarma adına altyapılara önem veren, yetiştiren, üreten bir anlayışı da daha ciddi anlamda görünür kılmamız lazım. Bunun da tabii ki gerek kulüplerimiz gerek federasyonlarımız tüm spor camiamızca da açıkçası kabul edilmesi bizler açısından da çok sevindirici."

Kriz kelimesini spor camiasıyla bir arada tutamayacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Spor demek üretim demek, başarı demek. İnşallah sporun olduğu yerde her türlü zorluğun üstesinden yine ifade ettiğim gibi dayanışmayla, kardeşlikle ve rekabetle geleceğiz. Rekabetten hiçbir zaman korkmuyoruz, rekabet demek kalite demek, çıtayı yukarılara taşımak demek. Rekabeti yeter ki centilmence, dostça kardeşçe ortaya koyalım." diye konuştu.

"Her alanda altyapı, altyapı, üretim, üretim" diyen Kasapoğlu, "Bizim en önemli yaklaşımlarımız. Üretmediğiniz müddetçe dışarıdan getirdiğiniz sporcularla nereye kadar gideceğiz. Bunun ben sporcularımızla, kulüplerimizle, federasyonlarımızla, yöneticilerimizle her konuştuğumda her biri de aynı kanaatteler inşallah bu süreçleri üretim adına yeni sporcularımızı tüm dünyaya model olacak bu manada da dünyada bizi başarıyla temsil edecek sporcularımızı inşallah önümüzdeki süreçte çok daha fazla göreceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"'Evde kal hareketsiz kalma' kampanyamızı başlatıyoruz"



"Sporu teşvik etme adına 'Evde kal hareketsiz kalma' kampanyamızı bugün başlatıyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, "Tanıtım ve iletişim çalışmalarımızla evde olan herkesin basit de olsa egzersiz yapma adına, spor imkanlarını değerlendirmelerini istiyoruz. Pek çok vatandaşımız evde aileleriye bu süreci geçirdiği için farklı spor imkanlarını teşvik etme adına, bir takım tanıtıcı faaliyetlerimiz var. Görseller, kamu spotu tarzında çalışmalarımız televizyon ve sosyal medyada yer almaya başlayacak. Nerede olursak olalım hareketli olmayı sağlamamız gerek. Hareket etmek sağlık açısından çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Hem bedensel hem de ruhsal anlamda. Bu yaşadığımız süreç daha limitli bir alanı kapsadığı için 'Evde kal hareketsiz kalma' kampanyamızı da bu vesileyle başlatacağız." ifadelerini kullandı.

"21 bin 700 vatandaşımızı misafir ediyoruz"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda askere alınacakları yurtlarda misafir ettiklerini aktararak, "Askerlerimizi, Savunma Bakanlığı'mızın talebi doğrultusunda Tunceli, Şanlıurfa ve Iğdır'da 14 gün misafir ediyoruz." dedi.

Türkiye'deki yurt kapasitesinin hiçbir ülkede olmadığının altını çizen Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"700 bine yaklaşık yatak sayısı ve bu yatak sayısı sadece bir durumu ortaya koymuyor, yurtlar imkanlarıyla dört dörtlük bir barındırma anlayışını da gösteriyor. 2002 yılında 190 bine yakın kapasite varken bugün 700 bine yakın kapasiteye ulaştık. 2002'de 16 kişilik odalar, her katta bir lavabonun olmasından bugün gelinen nokta bir vizyonu ortaya koyuyor, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıllardır takip ettiği bir konudur, yurtların imkanlarıyla öğrencilerimize evlerini aratmaması. Öğrencilerimize yuva olan yurtları, zor günlerde milletimizin diğer fertlerine açtık. Ülkemizin dört bir yanındaki yurtlarda bugün 21 bin 700 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Karantina geçtikten sonra inşallah yine öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Milletimizin imkanlarıyla yaptığımız yurtlar yine bu milletin tüm evlatlarına bu zorlu süreçte ev sahipliği yaptı. Memleketlerine dönemeyen yurt dışı kökenli misafirlerimiz de var. Cezayirli ve benzeri... Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimiz var. Afrika'dan Sudan'dan Mısır'a dünyanın dört bir yanından 21 bin vatandaşımız yurtlarda. Her gün çok farklı mesajlar alıyorum. Kanada'da kalan bir gencimiz, 'Orada kaldığımız yurtta, burada kaldığım yurtların 4'te 1 imkanına sahip değildim.' diyor."

Yurtlarda misafir edilen vatandaşların kaliteli vakit geçirmeleri için de çaba sarf ettiklerini kaydeden Kasapoğlu, "Vatandaşlarımızı daha kaliteli vakit geçirmeleri adına bakanlığımızın çok ciddi kültür çalışmaları var. Bakanlığımızın Türk ve dünya klasikleri adına güzel yayınları var. Bu yayınlarımızdan gerek öğrencilerimize gerek diğer misafirlerimize takdim ediyoruz. Herkese en az birer kitap dağıttık. 20 binden fazla kitap dağıttık. Amacımız gençlerimizin sadece internette değil, okuyan, üreten, düşünen, analiz eden gençler olması adına kitabı teşvik eden bir bakanlığız. Kitaplarımızı misafirlerimize takdim etmek ayrı bir mutluluk oldu. Yurtlarımızda öğrencilerimize olduğu gibi kalan misafirlerimize de internet hizmeti sunuyoruz. Yurtlarımızdaki zorlu süreçte. Özellikle Kredi Yurtlar Kurumu personelimizin gece gündüz vefakarlıkları, çabaları bizler için çok önemli. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bakanlıktaki mesai arkadaşlarıma, İçişleri Bakanlığı'mıza, Kızılay ve AFAD'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Günde yaklaşık 40 bin maske üretiyoruz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezlerindeki gençlerin maske üretimi de yaptıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"2019'u gönüllük yılı ilan etmiştik, bu devam edecek. Gençlerimiz biz de varız dedi ve maske ihtiyacına yönelik çok ciddi bir faydayı ortaya koyan, her ildeki gençlik merkezimiz günde yaklaşık 500 maske üretiyor. 81 ildeki gençlik merkezlerimizde günde yaklaşık 40 bin maske üretiyoruz. İnşallah bunun sayısını arttıracağız. Maskeler gerek seri üretimi gerek maliyeti açısından rekabetçi bir durumu da ortaya koyuyor. Gençlerimizin ürettiği maskelerin piyasa ve maliyet açısından da iddialı olduğunu belirtmek istiyorum ama önce sağlık. Bunlardan tüm ihtiyacı olanlara, sağlık müdürlüklerimiz, hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere ücretsiz olarak takdim ediyoruz."

