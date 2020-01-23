Bakan Kasapoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi Projesi hakkında bilgi aldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun İstanbul’daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TBF Başkan Vekili Mehmet Fatih Öztürk ve TBF CEO’su Ömer Onan da yer aldı.

Arazide incelemede bulundu

Buluşmada, Bakan Kasapoğlu ile Hidayet Türkoğlu, tesisleşme hedefleri kapsamında Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında görüştü ve arazide incelemeler yaptı. Bakan Kasapoğlu ve Türkoğlu ayrıca; TBF’nin basketbolun gelişimini desteleyecek diğer projeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Dev projede neler var?

Haftanın 7 günü yaşayacak bir merkezinin düşünüldüğü projenin içerisinde öncelikle; Kapasitesi 5 bin ya da 10 bin kişilik olan bir salon. Bütün altyapı milli takımlarının kamp yapacağı ve deplasman maçları için İstanbul’a gelen takımların da konaklayacağı bir otel. Konferans salonları, hakem ve antrenör eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezi, sağlık merkezi, fitness salonu ve ofisler yer alacak.

Ayrıca A Milli Takım için de ayrı bir tesis inşaat edilecek. Bir de il genelindeki altyapı maçlarının aynı anda oynanabileceği 3-4 tane salonlar yapılacak. Bu salonlarda portatif tribünler olacak. Merkezde kafeteryalar ve sosyal alanlar da yer alıyor.