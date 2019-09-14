Bakan Kasapoğlu, Abdülkadir Ömür’ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan Trabzonsporlu Milli futbolcu Abdülkadir Ömür ile telefonla görüştü.
Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Ömür’ün en yakın zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulundu.
Trabzonspor’dan yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin bir süre Almanya'da devam edileceği ilerleyen süreçte 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine Trabzon'da devam edileceği kaydedildi. (İHA)
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