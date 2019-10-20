Bahar havası

GÜNEŞ

■ SİVASSPOR’u zorlanmasına rağmen 3-2 mağlup ederek Kasımpaşa maçından sonra ilk kez kazanan Galatasaray’da yüzler yeniden gülmeye başladı. Şampiyonlar Ligi’nde Salı günü Real Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dünkü maçta 90 dakika oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer futbolcular dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynadılar.

ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN

■ GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim’in idmanda bir hayli moralli olması dikkati çekti. Başarılı çalıştırıcı, idmana gelen futbolcuların çocukları ile uzun süre oynadı. Öte yandan Terim’in Sivasspor karşılaşmasının son dakikalarından memnun olmadığı bildirildi. Oyuncularıyla bir toplantı yaptığı öğrenilen Fatih Terim’in, son dakikalarda yedikleri gollerle birçok puan kaybı yaşadıklarını hatırlatarak, “Buna mutlaka son vermeliyiz” dediği kaydedildi.