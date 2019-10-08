Bafetimbi Gomis: Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Fransa'da bir televizyon programında Türkiye günlerini anlattı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÜLKENİN EN BÜYÜK TAKIMI"

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüp olduğunu vurgulayan Gomis, "Türkiye'deki 3 büyük kulüp var ve beni tüm takımların taraftarlarının sevdiğini söyleyebilirim. Ancak Türkiye'de Avrupa kupası kazanan tek takım Galatasaray olduğu için ülkenin en büyük takımı" dedi.

"SERI VE NZONZI MUAZZAM OYUNCULAR"

Jean Mihael Seri ve Steven Nzonzi'nin Galatasaray performanslarını da değerlendiren Gomis, "PSG maçlarında onları izledim. Muazzam oyuncular. Galatasaray gerçekten çok büyük bir takım. Seri ve Nzonzi'ye neden orada olduklarını sorduğunuzda anlatacaklardır. Orası çok farklı bir yer. Orada yaşadıklarımı, her futbolcunun yaşamasını isterim. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.

"FALCAO TUTUK BAŞLADI AMA..."

Radamel Falcao'nun durumunu yorumlayarak sözlerini sürdüren Gomis, "Falcao ile Galatasaray'a transferinden önce görüştük. Biraz tutuk başladı ancak daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA YAŞAYABİLİRİM"

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra İstanbul'da yaşayabileceğini dile getiren Fransız golcü, "Galatasaray ve Fatim Terim ile ilişkilerimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. İstanbul'u da çok seviyorum. Kariyerimi sonlandırdıktan sonra orada yaşayabilirim" dedi.

(Sporx)