31 Aralık 2019 Salı 19:22:51 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 19:23:57
Badou Ndiaye transferi bitti! Yıldız orta saha Trabzonspor'da
Hareketli günler geçiren Trabzonspor'da Badou Ndiaye transferi mutlu sonla bitti.
Senegalli futbolcu, instagram hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı.
Öte yandan Trabzonspor'un oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.
Badou Ndiaye, 2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon euro bedelle Stoke City'e transfer olmuştu.
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