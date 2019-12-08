  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,9320
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Amanos’un kahramanları kışa hazır Amanos’un kahramanları kışa hazır
Evinin yandığını gören anne sinir krizi geçirdi Evinin yandığını gören anne sinir krizi geçirdi
Badou Ndiaye, Trabzonspor yolunda Badou Ndiaye, Trabzonspor yolunda
Taliban, Afganistan'da Faryab Özel Birlikleri Komutanı Ahmadi'yi öldürdü Taliban, Afganistan'da Faryab Özel Birlikleri Komutanı Ahmadi'yi öldürdü
Messi, La Liga tarihine geçti Messi, La Liga tarihine geçti
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Irak Meclisi, yeni başbakan adayı için şartlarını Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e sundu Irak Meclisi, yeni başbakan adayı için şartlarını Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e sundu
Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
AÖF sınav tarihleri 2020: AÖF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır? AÖF sınav tarihleri 2020: AÖF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır?
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Önce hapis cezası sonra tahliye: Öldürmek istesem başından vururdum Önce hapis cezası sonra tahliye: Öldürmek istesem başından vururdum
İstanbul'daki havalimanlarından yeni rekor: Yolcu sayısı 96 milyona ulaştı İstanbul'daki havalimanlarından yeni rekor: Yolcu sayısı 96 milyona ulaştı
İsmail Demir'den yerli motor müjdesi: Son testleri yapıyoruz İsmail Demir'den yerli motor müjdesi: Son testleri yapıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı
Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı
Alman Yahudileri Hitler’in soykırımından Türkiye’ye sığındılar Alman Yahudileri Hitler’in soykırımından Türkiye’ye sığındılar
Ruhani 2020'nin 37 milyar dolar tutarındaki bütçesini Meclise sundu Ruhani 2020'nin 37 milyar dolar tutarındaki bütçesini Meclise sundu
VGM yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğretim burs sonuçları ekranı VGM yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğretim burs sonuçları ekranı
'Mucize Doktor'un 'Açelya'sı yatak pozuyla sosyal medyayı salladı 'Mucize Doktor'un 'Açelya'sı yatak pozuyla sosyal medyayı salladı
ABD itiraf etti: Hipersonik silah geliştirmede Rusya'dan geri kaldık ABD itiraf etti: Hipersonik silah geliştirmede Rusya'dan geri kaldık
Türkiye son 9 yılın en kurak kasımını geçirdi Türkiye son 9 yılın en kurak kasımını geçirdi
Beyşehir Gölü'nde şoke eden olay: Derinlik 20 metre düştü Beyşehir Gölü'nde şoke eden olay: Derinlik 20 metre düştü
Bakan Turhan: 'Kanal İstanbul' Boğaz'ı kazalardan kurtaracak Bakan Turhan: 'Kanal İstanbul' Boğaz'ı kazalardan kurtaracak
Anthony Joshua, Ruiz'i devirdi Anthony Joshua, Ruiz'i devirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Aralık 2019 Pazar 13:51:50 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 13:53:00

Badou Ndiaye, Trabzonspor yolunda

Lig arasına 4 hafta kala Fırtına'da transfer çalışmaları iyice hız kazandı. Badou Ndiaye'yi olmazsa olmaz olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi hem oyuncu hem de kulüp cephesiyle kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor.

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışının daha çetin geçeceğini göz önünde bulunduran Trabzonspor, en az 3 takviye yapacak.

Devre arasına 4 hafta kala görüşmelerde gaza basıldı. Bordo-Mavililer, orta saha, sağ kanat ve imkan olursa sol beke takviye gerçekleştirecek. Orta sahaya düşünülen 1 numaralı isim ise Badou Ndiaye. Stoke City'de mutsuz olan Senegalli ön libero için 1 aydır temaslarını sürdüren Trabzonspor'un profesyonelleri, maliyeti düşürmeye çalışıyor.

Ndiaye yarım sezon için 1.5 milyon Euro talep ederken, Championship ekibi de 1 milyon Euro istiyor.

Kaynak arayışı...

Hem oyuncu hem de kulüp cephesiyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor Yönetimi bir yandan da devre arası transferi konusunda kaynak yaratmaya çalışıyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligi yakından tanıması nedeniyle Ndiaye'yi çok istediği öğrenildi.  

(Takvim)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ