16 Aralık 2019 Pazartesi 12:10:24 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 12:15:04
Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Beşiktaş'ın Malatyaspor'a mağlup olduğu maçın hemen ardından yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.
Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Ryan Babel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Twitter hesabından sıcak kahve emojisi paylaştı.
Taraftarların birçoğu bu paylaşımın anlamını çözemezken, Hollandalı oyuncu kısa sürede gündeme yerleşti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Çebi'nin üstüne yürüdüler: Terbiyesizlik yapma!
- Mustafa Cengiz: %30 aşım limitine göre Ocak'ta 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz
- Galatasaray'dan transfer bombası! Gökhan Gönül'ü kapıyorlar...
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi alarm
- Fransızlar duyurdu! Onyekuru için izin çıktı, geliyor...