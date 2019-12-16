  • Bist 100
    110378
  • Dolar
    5,8501
  • Euro
    6,5153
  • Altın
    277,5050
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi? 'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Beşiktaş'ın sorunu gol Beşiktaş'ın sorunu gol
CSO'dan İsmet İnönü anısına özel konser CSO'dan İsmet İnönü anısına özel konser
Sefirin Kızı dizisi nerede çekildi? Sefirin Kızı hangi kanalda saat kaçta? Sefirin Kızı dizisi nerede çekildi? Sefirin Kızı hangi kanalda saat kaçta?
Antalya DOB 'Madama Butterfly'ı sahneleyecek Antalya DOB 'Madama Butterfly'ı sahneleyecek
'Sanat İşleyen Eller' tarihi konakta üretime katkı sunuyor 'Sanat İşleyen Eller' tarihi konakta üretime katkı sunuyor
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği
Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor
Şarkıcı Deniz Seki: Bende mantık yok! Şarkıcı Deniz Seki: Bende mantık yok!
Nzonzi'den ayrılık için G.Saray'a tek şart Nzonzi'den ayrılık için G.Saray'a tek şart
Semih Şentürk amatöre düştü! Yeni takımı şaşırttı Semih Şentürk amatöre düştü! Yeni takımı şaşırttı
Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü? Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü?
Hayatı karardı! 'Dudağım çürüdü, düştü' Hayatı karardı! 'Dudağım çürüdü, düştü'
Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor
Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı
Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde
9 kırmızı kartlı maç tatil edildi 9 kırmızı kartlı maç tatil edildi
Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında?
Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor
Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı
Sivasspor zirveyi sevdi Sivasspor zirveyi sevdi
Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor
Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 12:10:24 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 12:15:04

Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Beşiktaş'ın Malatyaspor'a mağlup olduğu maçın hemen ardından yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Ryan Babel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Twitter hesabından sıcak kahve emojisi paylaştı.

Taraftarların birçoğu bu paylaşımın anlamını çözemezken, Hollandalı oyuncu kısa sürede gündeme yerleşti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ