07 Temmuz 2019 Pazar 12:24:48 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:26:20
Babel'den "Aslan dişli" fotoğraf paylaşımı
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu, sosyal medya hesabından hırslı bir yüz ifadesinin bulunduğu ve ağzına "photoshop" ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Babel, fotoğrafına, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım." notunu ekledi. (AA)
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