23 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 23:59:49
Babel büyük hayal kırıklığı
SEZON başında büyük umutlarla transfer edilen Ryan Babel, 17 maçta 2’si penaltıdan 4 gol atabildi.
GÜNEŞ
■ Beşiktaş ve Hollanda Milli Takımı’nda gösterdiği performansı mumla aratan 33 yaşındaki forvet, G.Saray taraftarının gözüne de bir türlü giremedi. Oynadığı futboldan çok saç rengiyle konuşulan Babel, Başakşehir maçı sonrası tribünler tarafından bir kez daha ıslıklanmıştı.
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