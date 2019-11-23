Babel büyük hayal kırıklığı

GÜNEŞ

■ Beşiktaş ve Hollanda Milli Takımı’nda gösterdiği performansı mumla aratan 33 yaşındaki forvet, G.Saray taraftarının gözüne de bir türlü giremedi. Oynadığı futboldan çok saç rengiyle konuşulan Babel, Başakşehir maçı sonrası tribünler tarafından bir kez daha ıslıklanmıştı.