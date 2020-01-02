02 Ocak 2020 Perşembe 18:58:30 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 18:59:52
Aziz Yıldırım'ın beraat kararı Yargıtay'dan döndü
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında şike yapmakla suçlandığı davada verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında aralarında 36 sanığın "şike" ve "örgüt" suçundan beraatına karar vermişti.
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