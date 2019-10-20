Aytemiz Alanyaspor liderliği farkla aldı

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Ceyhun, 29 ve 75. dakikalarda Cisse, 51. dakikada Bakasetas ile 70. dakikada Fernandes'ten geldi. Rizespor'un sayılarını ise ilk golü penaltıdan olmak üzere 66. ve 75. dakikalarda Boldrin kaydetti.

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, böylece 8 hafta sonunda 8 gole ulaşmış oldu.

Bu sonucun ardından Alanyaspor evindeki 4. maçta 3. galibiyetini aldı ve 17 puana yükselerek liderliği Trabzonspor'dan geri aldı. Üst üste 4. yenilgisini alan Rizespor ise 8 puanla, 16. sırada kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.