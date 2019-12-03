Aytemiz Alanyaspor kupada Adanaspor'u 5-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Alanyaspor evinde Adanaspor ile karşılaştı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Alanyaspor bir üst tura adını yazdırdı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Tzavellas, 48, 58 ve 65. dakikalarda Bammou ile 87. dakikada Djalma kaydetti. Adanaspor'un tek sayısını ise 56. dakikada Roni attı.