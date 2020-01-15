Aytemiz Alanyaspor Emircan Altıntaş ve Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'dan Mustafa Pektemek'i ve Ümraniyespor'dan Emircan Altıntaş'ı transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Akdeniz ekibi Ümraniyespor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş ile Kasımpaşa'nın forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Mustafa Pektemek Aytemiz Alanyasporumuzda 💪— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) January 15, 2020
Hoş geldin @mpektemek11 ! pic.twitter.com/DsYchaPdt0
Emircan Altıntaş Aytemiz Alanyasporumuzda 💪— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) January 15, 2020
Hoş geldin @ealtintas11 ! pic.twitter.com/eMPU6YvWwL
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