'Aynı noktadayım'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, 13 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Sompo Sigorta’nın forma sponsorluğu için Özersoylar Grubu ile Vodafone Park’ta yapılan lansmanda konuşan Fikret Orman, “Bir doyumsuzluk var, bu her gün ifade edilecek bir şey değil. Ben her şeyi çok net anlattım, net anlattıktan sonra da başka bir karar almadım, herhangi bir açıklamada bulunmadım. Bundan sonrası benim değil sorulara cevap verecek kişilerin” dedi.

GAZETECİLERE LAF SOKTU

■ ORMAN, başkanlık seçimiyle ilgili kararını önceden verdiğini ve fikrinde bir değişiklik olmadığını belirtirken, şunları söyledi: “Galiba bundan yaklaşık üç hafta önceydi, burada basketbolla alakalı Sompo Japan ile bir imza törenimiz vardı. O gün buradaki gazete sayısı bayağı azdı çünkü o günkü gündemimizde böyle bir şey olacağı belli değildi. Bakıyorum bugün bayağı müşterimiz var, iyi olmuş yani. Herkesin aklındakilere çok kısa bir cevap verecek ve basın toplantısını bununla bitirmiş olacağım.”

YENİ BİR GÜNDEM YOK

■ “BEN söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim, herhalde sosyal medyada bunlar vardır. İçeriğinde neyin, neden, ne için, ne hissiyatla olduğumu ifade ettim ve bunlarla beraber bir kararımın olduğunu söyledim. Dediğim noktadan bugüne kadar da aynı noktada hiçbir değişikliğim yok, aynı şeyleri ifade ediyorum. O yüzden benim açımdan yeni bir sorun, yeni bir gündem yok. Öyle olacak mıymış, böyle olacak mıymış; çok net konuştum, net olarak ifade ettim.”