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23 Kasım 2019 Cumartesi 23:13:00 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 23:13:48

Aykut Kocaman: Kalkınma planı her an var

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kocaman, "Hoş bir durum değil! Ama skorun yanı sıra, Beşiktaş'ın oyundan düştüğü anlarda topu öne götürdük ama ondan sonra skor yapmak için tedirgin halimiz daha da kötüydü. Benim için bu en kötü şeydi. Erozyon mu demek lazım, bunun biraz daha sürdüğünü gösterdi" dedi.

Golü atamadıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Maç iki takıma da gidebilirdi. Bir takımın galip geleceği bir maç gibi görünmüyordu. Farkı yaratan Beşiktaş'ın gol becerilerine sahip oyuncuları oldu. Biz de Beşiktaş'tan top kaptık ama golü atamadık. Bunun üzerine söyleyecek çok bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Daha iyi duruma gelebileceklerini söyleyen antrenör, "Kalkınma planı her an var ama ne kadar uygulanabilir? Bu durumu hayatımda ilk defa yaşamıyorum, daha beterini de yaşadım. Krizlerde hocalar çözüm ürettikleri için buralarda bulunuyor, yoksa kimse kimseyi buralara getirmez. Ancak zaman alıyor" diye konuştu.

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