Aykut Kocaman, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'un transfer edilmesini istedi

Tek kelimeyle kabus gibi bir ilk yarı geçiren, art arda aldığı kötü sonuçlarla düşme potasına kadar yaklaşan Konyaspor'da gündem transfer...

Yeşil- Beyazlılar, devre arasında hücum hattın takviye için kolları sıvadı. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk ismin ise Beşiktaş'tan Tyler Boyd olduğu öğrenildi.

Forvete Rogeri Thuram'ı alan İç Anadolu ekibi, Siyah- Beyazlı takımdan da 25 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak gücüne güç katmak istiyor. Abdullah Avcı'nın ikinci yarıda takımda düşünmediği ABD'li futbolcuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin bu transfere kısa süre içinde nokta koyması bekleniyor.

(Akşam)