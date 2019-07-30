Avrupa'nın yükselen 50 genç yıldızı listesinde 4 Türk futbolcu

Listede Beşiktaş'tan Güven Yalçın, Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas yer aldı. Öte yandan listede Stuttgart'dan Schalke 04'e transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak da yer aldı.

Yunus Akgün'ün tekniğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktığını belirten UEFA yetkilileri, Anderlecht ve Lazio'nun genç oyuncuyu takip ettiğine vurgu yaptı.

İşte Avrupa'nın yükselen 50 genç yıldızı listesi:

Güven Yalçın (Beşiktaş)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Ozan Kabak (Schalke)

Eljif Elmas (Napoli)

Benoit Badiashile (Monaco)

Josip Brekalo (Wolfsburg)

Rhian Brewster (Liverpool)

Samuel Chukwueze (Villarreal)

Kevin Danso (Augsburg)

Alphonso Davies (Bayern Münih)

Moussa Diaby (Leverkusen)

Denis Draguș (Viitorul)

Carel Eiting (Ajax)

Jurgen Ekkelenkamp (Ajax)

Fábio Silva (Porto)

Gedson Fernandes (Benfica)

Ianis Hagi (Genk)

Amadou Haidara (Leipzig)

Erling Braut Haland (Salzburg)

Adam Hlozek (Sparta Prag)

Mohammed Ihattaren (PSV)

Jovane Cabral (Sporting CP)

Dejan Joveljic (Frankfurt)

Ibrahima Konate (Leipzig)

Alex Kral (Slavia Prag)

Khvicha Kvaratskhelia (Rubin Kazan)

Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund)

Renan Lodi (Atletico Madrid)

Sean Longstaff (Newcastle United)

Arne Maier (Hertha Berlin)

Donyell Malen (PSV)

Ivan Oblyakov (CSKA Moskova)

Dani Olmo (Dinamo Zagreb)

Andreas Skov Olsen (Bologna)

Strahinja Pavlovic (Partizan)

Luca Pellegrini (Juventus)

Denys Popov (Dynamo Kiev)

Ricard Puig (Barcelona)

Marco Richter (Augsburg)

Rodrygo (Real Madrid)

Romário Baro (Porto)

Matvei Safonov (Krasnodar)

William Saliba (Arsenal)

Ismaila Sarr (Rennes)

Xaver Schlager (Wolfsburg)

Tiago Dantas (Benfica)

Sandro Tonali (Brescia)

Ferran Torres (Valencia)

Heorhiy Tsitaishvili (Dynamo Kiev)

Nikola Vlasic (CSKA Moskva)

(TRT Spor)