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13 Kasım 2019 Çarşamba 09:43:43 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:46:42

Avrupa'nın 3 devi Merih Demiral'ın peşinden koşuyor

Juventus'un Sassuolo'dan kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral'a sürpriz bir talip çıktı.

Juventus'un Türk stoperi Merih Demiral, kulübünde fazla forma şansı bulamamasına rağmen transfer gündeminin gözde isimleri arasına girmeyi başardı. Özellikle A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performans ile parmak ısırtan genç futbolcu birçok Avrupa devini peşine taktı.

Milli Takımın EURO 2020'de 8 maçta yalnızca 3 gol yemesinde Çağlar Söyüncü ile birlikte aslan payına sahip olan Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde paylaşılamıyor. Bu sezon Juventus forması ile 12 maçta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu.

Genç yıldız adayına daha fazla şans verilmesini isteyen Juventuslu taraftarlar sosyal medya üzerinden konu ile ilgili oldukça fazla yorum yaptılar. Merih Demiral 21 Eylül 2019'da Verona ile olan karşılaşmada 90 dakika forma şansı bulmuş, Juventus maçı 2-1 kazanmıştı.

İtalya basınındaki haberlere göre, aynı bölgedeki De Ligt'in cezalı olduğu dönemde bile forma şansı bulamayan Merih Demiral oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. 

3 DEV PEŞİNDE

Merih Demiral'ın transferdeki durumunu yakından takip eden kulüpler Milan, Arsenal ve Atletico Madrid olarak göze çarpıyor. 

EN YAKIN A.MADRİD!

İspanyol devi Atletico Madrid, Merih Demiral'ın transferinde rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor. Atletico Madrid, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfetmiş ancak genç yıldız adayı Juventus'u tercih etmişti. 

DIEGO COSTA İLE YAKA PAÇA!

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maça Diego Costa - Merih Demiral gerginliği damga vurmuştu. Maçın 83. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından sinirler gerildi. 

Saha içinde agresifliğini gizleyemeyen Diego Costa, Merih Demiral'ın üzerine giderken, Merih, İspanyol yıldıza karşılık verdi. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle ikilinin arasındaki gerginlik sona erdi.

(Sabah)

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