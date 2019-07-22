Avrupa'daki rakiplerimizi yakından tanıyalım

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ve Yunanistan ekibi Olimpiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir eşleşmenin ilk maçını 6 ya da 7 Ağustos'ta İstanbul'da; rövanş ise 13 Ağustos deplasmanda oynayacak.

ÇEK LİGİNİN İKİNCİSİ

Viktoria Plzen, geçtiğimiz sezon Çekya Ligi'ni normal sezonda 2'nci sırada bitirdi. Ardından oluşturulan Şampiyonluk Grubu'nu da Sparta Prag'ın ardından 2'nci sırada tamamlayan Plzen, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2'ncı turdan katılma şansı elde etti. İlk lig şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda kazanan Viktoria Plzen, bu şampiyonlukla birlikte son 9 sezonda 5 kez şampiyonluk yaşadı. Viktoria Plzen takımını 2014-2016 yıllarında Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yapmış Pavel Vrba çalıştırıyor. Plzen yaz transfer döneminde Genk'ten Jakub Brabec'i, Legia Varşova'dan Adam Hlousek'i ve Sigma Olomouc'tan Lukas Kalvach'ı bonservisiyle; AZ Alkmaar'dan Ondrej Mihalik ile Wolverhampton'dan Christian Herc'i de kiralık olarak kadrosuna kattı.

VALBUENALI OLİMPİAKOS

Yunan temsilcisi Olimpiakos ise geçtiğimizi sezonu Yunanistan Ligi'nde 2'nci sırada bitirdi. 2010-2011 ile 2016-2017 yılları arasında 7 sezonu da şampiyon tamamlayan Olimpiakos, 2017-2018 sezonunu ise hayal kırıklığı ile noktalamıştı.

Yunanistan Ligi'nde toplamda 29 şampiyonluğu bulunan Olimpiakos'u Portekizli teknik adam Pedro Martins çalıştırıyor. Olimpiakos, yaz transfer döneminde geçtiğimiz yıl Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı. Yunan ekibi yaz transfer döneminde Villarreal'den Ruben Semedo'yu, Porto'dan kaleci Jose Sa'yı ve Partizan'dan genç oyuncu Svetozar Markovic gibi önemli isimleri de transfer etmişti.

Viktoria Plzen ile Olimpiakos, ilk maçta yarın Çekya'da karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Yunanistan'da oynanacak.

SPARTA PRAG 8. SIRADA

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Kupalarında 3. ön elemede ki rakibi Çekya’nın ünlü takımlarından Sparta Prag oldu. 39 milyon Euro’luk değeriyle Trabzonspor’dan daha düşük bütçeli bir takım olan Sparta Prag’ın en değerli oyuncusu Merkez Orta Saha olarak görev yapan Guelor Kanga oldu. Sparta Prag’da Türkiye’den tanıdık olarak ise geçen yıl Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Semih Kaya görev alıyor.

Bu sezon Semih Kaya ile birlikte 8 oyuncu kadroya dahil oldu. Bu oyuncular 21 yaşındaki stoper Davit Lischka, sağ bek Andreas Vindheim, ön libero Georges Mandjeck, Merkez Ortaha Michal Travnik, Merkez Ortasaha Ladislav Krejci, Santrafor Libor Kozak, Santrafor Martin Graiciar ve yine Santrafor Lukas Julis oldu. Çek ligi Türkiye’ye göre ise erken başladı. 2 haftası oynanan Çek liginde Sparta Prag 2 maç sonunda 3 puan ile 8. sırada bulunuyor.