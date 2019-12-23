Avrupa'da Ocak ayının ilk transfer bombası patladı

Fransa Ligue 1'i son 7 yılda 6 kez şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'in Uruguaylı yıldız forveti Edinson Cavani, Atletico Madrid ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.



ESPN'de yer alan habere göre; sezonun ilk devresinde büyük bir gol sorunu yaşayan Atletico Madrid, Uruguaylı yıldızın transferinde büyük mesafe kat etti. Sözleşmesi sezonunda bitecek olan ve karşılıklı olarak yenilememe kararı alan Cavani'ye PSG cephesinden de izin çıktı.



Adını tüm dünyada Palermo ve Napoli'de gösterdiği performanslarla duyuran Edinson Cavani, Temmuz 2013'te 64.5 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer oldu.



Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 11 maçta oynayan ve 3 gol atan Cavani, PSG formasıyla çıktığı 290 maçta 196 gol atıp 40 asist yaptı.



3'ÜNDEN BİRİ GİDECEK: MORATA, COSTA, SAPONJIC



Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone ise yılda net 18 milyon euro kazanan Cavani'nin transferi sonrası, 4 oyuncuya çıkan santrfor rotasyonundan en az 1 isme veda kararı verecek. Alvaro Morata'nın kalmasına kesin gözüyle bakılırken, kasım ayı sonundan beri sakatlığı nedeniyle oynamayan ve dönüş tarihi belirsiz olan 31 yaşındaki Diego Costa ve genç forvet Ivan Saponjic'ten biri ocak ayında gönderilecek.