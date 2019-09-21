Avrupa şampiyonu Buse Naz'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kulaklık takıldı! Küçük Yusuf ilk olarak "baba" dedi Kulaklık takıldı! Küçük Yusuf ilk olarak "baba" dedi
Biyonik kulaklık takılan küçük Yusuf ilk olarak "baba" dedi Biyonik kulaklık takılan küçük Yusuf ilk olarak "baba" dedi
Rize'de Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı Rize'de Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı
Galatasaray'da Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi Galatasaray'da Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi
Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu tutuklandı Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu tutuklandı
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Tahir Elçi' açıklaması: İddialar tamamen yalan ve iftira Adli Tıp Kurumu'ndan 'Tahir Elçi' açıklaması: İddialar tamamen yalan ve iftira
Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu
TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin tonluk alım TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin tonluk alım
Facebook’un parası Libra merak ve endişe oluşturuyor Facebook’un parası Libra merak ve endişe oluşturuyor
Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek
Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi’nin yüzü oldu Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi’nin yüzü oldu
Uzmanlardan başarıyı artıran uyku reçetesi Uzmanlardan başarıyı artıran uyku reçetesi
Başkan Erdoğan'dan sigaraya karşı sert önlemler Başkan Erdoğan'dan sigaraya karşı sert önlemler
Parion Antik Kenti 18 asırlık surlarıyla gün yüzüne çıkıyor Parion Antik Kenti 18 asırlık surlarıyla gün yüzüne çıkıyor
Çocuk piyanistten küresel iklim değişikliğine 'Haykırış' Çocuk piyanistten küresel iklim değişikliğine 'Haykırış'
Hülya Koçyiğit: Türk sineması görünen ve tanınan bir hale geldi Hülya Koçyiğit: Türk sineması görünen ve tanınan bir hale geldi
'Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek' 'Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek'
Başkan Erdoğan ısrarla aynı iftirayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu ve onun sözcüsü FOX TV'ye ağır ayar verdi Başkan Erdoğan ısrarla aynı iftirayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu ve onun sözcüsü FOX TV'ye ağır ayar verdi
Trabzonspor'da Sörloth ile özel görüşme Trabzonspor'da Sörloth ile özel görüşme
Avrupa şampiyonu Buse Naz'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa şampiyonu Buse Naz'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
Galatasaray koşu mesafelerinde sınıfta kaldı Galatasaray koşu mesafelerinde sınıfta kaldı
Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon, dansözlük yapan kızına gelen eleştirilere yanıt verdi! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon, dansözlük yapan kızına gelen eleştirilere yanıt verdi!
'Doğu'nun Trakyası'nda ayçiçeği bereketi 'Doğu'nun Trakyası'nda ayçiçeği bereketi
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta kendi sistemini oturtamadı! Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta kendi sistemini oturtamadı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:06:49 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:08:25

Avrupa şampiyonu Buse Naz'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Kariyerinde 3 Türkiye, 4 uluslararası turnuva şampiyonluğu bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak istiyor.

Uluslararası turnuvalarda 4 birinciliği bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki milli sporcu, ekim ayında Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Buse Naz, 2017 Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası, 2018 ve 2019 Avrupa Şampiyonaları ile 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmayı başardı.

Milli boksörün ayrıca 2014, 2016 ve 2018 yıllarında da Türkiye şampiyonlukları bulunuyor.

Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine, 2020 yılının Mart ayında Londra'da olimpiyat kota eleme müsabakaları yapılacağını söyledi.

Dünya Şampiyonası'nın bu yılın en büyük organizasyonu olduğuna işaret eden Buse Naz, "Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası'na performansımızın üzerine bir iki adım daha koyarak gitmek istiyoruz. Çünkü bu büyük bir turnuva. Rakiplerimiz çok güçlü. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Şu anda onun mücadelesini veriyoruz." dedi.

Son olarak İspanya'da ağustos ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını aktaran milli boksör, henüz dünya şampiyonalarında madalyası bulunmadığını belirtti.

Buse Naz, Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedeflediğini vurgulayarak, "Çok önemli, çok büyük rakiplere karşı mücadele vereceğim ama başaracağıma inanıyorum. Çünkü Avrupa, diğer kıtalara göre daha zor. Avrupa'da daha iyi boksörler var. Ben Avrupa şampiyonu oldum. Rehavete kapılmak istemiyorum ancak final oynayacağıma inanıyorum. Madalyalarıma dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ