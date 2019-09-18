Avrupa Ligi'ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası

  • Bist 100
    101203
  • Dolar
    5,6868
  • Euro
    6,2834
  • Altın
    274,2510
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ford, Eskişehir'deki tam otonom test sürüşünü 2020 sonunda yapacak Ford, Eskişehir'deki tam otonom test sürüşünü 2020 sonunda yapacak
Göztepe'de yeniler kızağa çekildi Göztepe'de yeniler kızağa çekildi
Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır? Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır?
Son Dakika: Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk uçuşu Ekim ayında olacak Son Dakika: Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk uçuşu Ekim ayında olacak
Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro
BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu
Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla kupa kaldıran Reyes UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla kupa kaldıran Reyes
Ronaldo: Kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle Messi'nin üstünde yer almalıyım Ronaldo: Kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle Messi'nin üstünde yer almalıyım
Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı
Oktar’ın 3 numarası Tarkan Yavaş, FETÖ'cü Zekeriya Öz ile görüştüğünü kabul etti Oktar’ın 3 numarası Tarkan Yavaş, FETÖ'cü Zekeriya Öz ile görüştüğünü kabul etti
Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi restore edilecek Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi restore edilecek
Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
İlişkileri gizemini koruyor! Çağatay'ı duyunca kaçtı! İlişkileri gizemini koruyor! Çağatay'ı duyunca kaçtı!
Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol ve kart istatistikleri dikkati çekiyor Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol ve kart istatistikleri dikkati çekiyor
Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu
TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam gitti TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam gitti
Aleyna Tilki'den konser kararı! Aleyna Tilki'den konser kararı!
Sette aşk tazelediler... Ahmet Kural, Çağla'ya bakıyor! Sette aşk tazelediler... Ahmet Kural, Çağla'ya bakıyor!
Buse Varol olumsuz yorumlara isyan etti! Buse Varol olumsuz yorumlara isyan etti!
Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:24:12 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:26:57

Avrupa Ligi'ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörleri, İspanyol ve İtalyan çalıştırıcılar oldu.

İspanyol ve İtalyan teknik adamların 10'ar kez şampiyonluk yaşadığı kupada, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

- Rekor Emery ve Trapattoni'de

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar üçer kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de Inter ile kupaya uzandı.

Emery, Sevilla'nın başında 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakaladı.

İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018'de Simeone, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Benitez, 2003'te Porto ve 2017'de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

- 20 yıl sonra İtalyan teknik adam kupaya uzandı

Maurizio Sarri'nin geçen sezon Chelsea'nin başında UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmasıyla 20 yıl sonra bir İtalyan teknik direktör kupayı kaldırmayı başardı.

Sarri'den önce kupada mutlu sona ulaşan son İtalyan çalıştırıcı, Alberto Malesani oldu.

İtalyan çalıştırıcılar, kupada 1989-1999 yıllarına damga vurdu. Söz konusu dönemde Napoli'de Ottavio Bianchi 1989'da, Juventus'ta Dino Zoff 1990'da, Inter'de Giampiero Marini 1994'te, Parma'da Nevio Scala 1995'te kupayı kazandı. Giovanni Trapattoni'nin 1991'de Inter'in başında ve 1993'te Juventus ile şampiyon olduğu organizasyonda, Luigi Simoni 1998'de Inter, Alberto Malesani ise 1999'da Parma ile kupayı kaldırdı.

- Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid'in başında 2018'de bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.

- UEFA Kupası'nı kazanan teknik adamlar

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle: 

Yıl    Teknik direktör       Ülkesi      Takımı                
1972   Bill Nicholson        İngiltere   Tottenham             
1973   Bill Shankly          İskoçya     Liverpool             
1974   Wiel Coerver          Hollanda    Feyenoord             
1975   Hennes Weisweiler     Almanya     B. Mönchengladbach    
1976   Bob Paisley           İngiltere   Liverpool             
1977   Giovanni Trapattoni   İtalya      Juventus              
1978   Kees Rijvers          Hollanda    PSV Eindhoven         
1979   Udo Lattek            Almanya     B. Mönchengladbach    
1980   Freidel Rausch        Almanya     Eintracht Frankfurt   
1981   Bobby Robson          İngiltere   Ipswich Town          
1982   Sven Goran Eriksson   İsveç       Göteborg              
1983   Paul van Himst        Belçika     Anderlecht            
1984   Keith Burkinshaw      İngiltere   Tottenham             
1985   Luis Malowny          İspanya     Real Madrid           
1986   Luis Malowny          İspanya     Real Madrid           
1987   Gunder Bengtsson      İsveç       Göteborg              
1988   Erich Ribbeck         Almanya     Bayer Leverkusen      
1989   Ottavio Bianchi       İtalya      Napoli                
1990   Dino Zoff             İtalya      Juventus              
1991   Giovanni Trapattoni   İtalya      Inter                 
1992   Louis van Gaal        Hollanda    Ajax                  
1993   Giovanni Trapattoni   İtalya      Juventus              
1994   Giampiero Marini      İtalya      Inter                 
1995   Nevio Scala           İtalya      Parma                 
1996   Franz Beckanbauer     Almanya     Bayern Münih          
1997   Huub Stevens          Hollanda    Schalke 04            
1998   Luigi Simoni          İtalya      Inter                 
1999   Alberto Malesani      İtalya      Parma                 
2000   Fatih Terim           Türkiye     Galatasaray           
2001   Gerard Houllier       Fransa      Liverpool             
2002   Bert van Marwijk      Hollanda    Feyenoord             
2003   Jose Mourinho         Portekiz    Porto                 
2004   Rafael Benitez        İspanya     Valencia              
2005   Valeriy Gazzaev       Rusya       CSKA Moskova          
2006   Juande Ramos          İspanya     Sevilla               
2007   Juande Ramos          İspanya     Sevilla               
2008   Dick Advocaat         Hollanda    Zenit                 
2009   Mircea Lucescu        Romanya     Shakhtar Donetsk      
2010   Sanchez Flores        İspanya     Atletico Madrid       
2011   Andre Villas Boas     Portekiz    Porto                 
2012   Diego Simeone         Arjantin    Atletico Madrid       
2013   Rafael Benitez        İspanya     Chelsea               
2014   Unai Emery            İspanya     Sevilla               
2015   Unai Emery            İspanya     Sevilla               
2016   Unai Emery            İspanya     Sevilla               
2017   Jose Mourinho         Portekiz    Manchester United     
2018   Diego Simeone         Arjantin    Atletico Madrid       
2019   Maurizio Sarri        İtalya      Chelsea               (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ