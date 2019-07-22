Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri yarın belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.
İlk karşılaşmalar ağustosta
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Porto
Dinamo Kiev
Basel - PSV Eindhoven
Olympiakos - Plzen
TRABZONSPOR VE MALATYASPOR'UN RAKİPLERİ
UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar gruplandı ve temsilcilerimiz Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri de netleşti.
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
Sparta Prag
Espanyol - Stjarnan
Domzale - Malmö
AEK
Buducnost Podgorica - Zorya
Arsenal Tula - Neftçi
Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana eşleşmesinden galip çıkması durumunda muhtemel rakipleri;
PSV Eindhoven - Basel
Connah's Quay Nomads - Partizan
Flora Tallinn - Eintracht Frankfurt
HNK Rijeka
AS Jeunesse Esch - Vitoria
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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