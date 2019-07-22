Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

İlk karşılaşmalar ağustosta

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Porto

Dinamo Kiev

Basel - PSV Eindhoven

Olympiakos - Plzen

TRABZONSPOR VE MALATYASPOR'UN RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar gruplandı ve temsilcilerimiz Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri de netleşti.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Sparta Prag

Espanyol - Stjarnan

Domzale - Malmö

AEK

Buducnost Podgorica - Zorya

Arsenal Tula - Neftçi

Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana eşleşmesinden galip çıkması durumunda muhtemel rakipleri;

PSV Eindhoven - Basel

Connah's Quay Nomads - Partizan

Flora Tallinn - Eintracht Frankfurt

HNK Rijeka

AS Jeunesse Esch - Vitoria