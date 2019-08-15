Avrupa kulüpleri, psikoloğunu döven Sturridge'ye kapılarını kapattı

TM Dijital Haber Merkezi

Liverpool’dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve kendisine yeni bir takım bakan Daniel Sturridge’e sadece iki takım talip oldu.

BAŞAKŞEHİR 2 TRABZONSPOR 3 MİLYON EURO MAAŞ VERDİ

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; İngiltere’de M.City, Chelsea ve Liverpool gibi devlerde top koşturan Sturridge’e Başakşehir’in 2 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenilirken, oyuncu için Trabzonspor’un devreye girdiği ve teklifi 3 milyon euro’ya çıkarıp işi bitirdiği belirtildi. Yıldız golcünün ailesi dün önce İstanbul’a ardından Trabzon’a geçmeye hazırlanırken, Sturrdige’in annesi ve amcasının şehri beğenmesi halinde resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

PSİKOLOĞUNU DÖVDÜ

Yaşadığı ağır sakatlıklar ve Şampiyonlar Ligi finali öncesinde psikoloğuyla yaptığı kavga yüzünden Avrupa kulüplerinin kapılarını kapattığı 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun Trabzonspor’dan başka seçeneği bulunmazken, tarafların anlaşamaması halinde ABD takımlarından DC United’ın bir ihtimal devreye girebileceği bildirildi.